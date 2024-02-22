***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
22.02.2024 17:31
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/01/2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın tadiline ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2024 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-50052 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
İşbu kapsamda, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251350
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0152
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0634
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.015,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,29
|Açılış
|: 2.016,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9855
|30,9913
|% -0,04
|
|Euro
|33,5634
|33,6390
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,9890
|39,1846
|% -0,15
|
|Frank
|35,0047
|35,2156
|% -0,28
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|900,04
|901,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,46
|968,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,05
|83,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,72
|% 0,66
|