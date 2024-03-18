***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / EklemeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/02/2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın tadiline ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-51258 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşbu kapsamda, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve İhraççı Bilgi Dokümanı'nın güncel hali ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259677BIST