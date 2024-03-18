***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
18.03.2024 14:20
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/02/2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın tadiline ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-51258 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşbu kapsamda, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve İhraççı Bilgi Dokümanı'nın güncel hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259677
BIST
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17:028.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -65,53
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0232,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1773
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0235,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1117
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:022.241,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,69
|Açılış
|: 2.241,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:02
|AKENR
|6,60
|22.194.084
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.030.415
|% 9,96
|
|ATLAS
|5,85
|12.448.162
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|18.040.951
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.525.800
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|277.354.515
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.995.480
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.262.442
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.822.307
|% -9,94
|
|DOAS
|316,00
|4.023.266.830
|% 5,51
|
|TUPRS
|166,30
|4.010.917.191
|% 2,02
|
|THYAO
|269,00
|3.902.854.190
|% -0,46
|
|EREGL
|44,34
|2.934.568.602
|% -0,14
|
|ALVES
|56,55
|2.926.953.166
|% -6,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.247.640.154
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,37
|1.630.176.109
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,61
|1.080.780.336
|% -1,58
|
|AKFGY
|2,50
|206.494.985
|% -5,30
|
|YKBNK
|22,22
|1.784.495.665
|% 0,82
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2975
|32,3044
|% 0,55
|
|Euro
|35,2150
|35,2297
|% 0,32
|
|Sterlin
|42,2330
|42,4447
|% 1,55
|
|Frank
|37,4873
|37,6752
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8444
|8,8887
|% 1,53
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|918,66
|920,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.043,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,70
|2.160,00
|% 0,66
|