***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.06.2023 14:02
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 30/05/2023 – 02/06/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 30/05/2023-02/06/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo aşağıda yer almaktadır. VARANT KISA KODALIŞ ADETSATIŞ ADET ABBAA.V 96710,742 ABBAB.V 1,53011,529 GABAA.V 1,00011,000 GABAB.V 010,000 KHBAA.V 010,000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156021
BIST
14:215.307
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 192,11
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.308
14:2121,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2568
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:2122,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3382
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:211.324,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.324,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|26.080.286
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|366.600.051
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,14
|51.438.265
|% -5,80
|
|GMTAS
|12,39
|45.924.061
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.552.482.026
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,55
|2.897.568.913
|% 6,15
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.090.414.143
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.696.742.626
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|192.108.682
|% 0,40
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2081
|21,2124
|% 1,22
|
|Euro
|22,7555
|22,7984
|% 1,52
|
|Sterlin
|26,2057
|26,3371
|% 0,77
|
|Frank
|23,1991
|23,3389
|% 1,00
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,23
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.900
|9.132
|-11,41
|
|Yarım
|4.371
|4.467
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.240
|-50,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,03
|0,09
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|1,39
|