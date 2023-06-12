***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.06.2023 10:07
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 05/06/2023 – 09/06/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 05/06/2023-09/06/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo aşağıda yer almaktadır. VARANT KISA KOD ALIŞ ADET SATIŞ ADET ABBAA.V 0 0 ABBAB.V 0 0 GABAA.V 0 0 GABAB.V 0 0 KHBAA.V 9,540 9,518
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157927
BIST
10:135.693
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 66,77
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.694
10:1323,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2654
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1325,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,3209
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:131.490,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:13
|EUREN
|10,69
|94.694.685
|% 9,98
|
|BURVA
|65,05
|28.807.884
|% 9,97
|
|YEOTK
|77,40
|57.344.414
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|9.338.487
|% 9,92
|
|AYEN
|27,42
|33.626.459
|% 8,98
|
|DOGUB
|12,25
|9.296.145
|% -9,99
|
|VKING
|30,42
|2.184.020
|% -3,18
|
|ORCAY
|7,30
|7.186.790
|% -3,05
|
|DAGHL
|12,21
|2.247.711
|% -3,02
|
|SANEL
|17,54
|1.118.605
|% -2,56
|
|THYAO
|181,20
|1.673.928.573
|% 2,43
|
|EREGL
|37,94
|651.830.392
|% 2,15
|
|TTKOM
|20,06
|466.335.580
|% 2,92
|
|KRDMD
|22,38
|371.795.346
|% 0,99
|
|KOZAL
|25,32
|351.087.730
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,10
|276.633.838
|% 0,87
|
|TTKOM
|20,06
|466.335.580
|% 2,92
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|YKBNK
|12,41
|235.552.021
|% 0,24
|
|SKBNK
|2,70
|49.099.999
|% 2,66
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6429
|23,6488
|% 1,13
|
|Euro
|25,4307
|25,4739
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,6558
|29,8046
|% 1,15
|
|Frank
|26,0758
|26,2329
|% 1,08
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.490
|1.490
|15,69
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.853
|4.924
|55,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.462
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,35
|0,09
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,77
|