Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

19.06.2023 11:02
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.06.2023 BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 12/06/2023 – 16/06/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 12/06/2023 - 16/06/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo aşağıda yer almaktadır. VARANT KISA KODALIŞ ADET        SATIŞ ADET ABBAA.V        0                0 ABBAB.V        0                0 GABAA.V        0                0 GABAB.V        0                0 KHBAA.V            1,000                    1,022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159649


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:245.390
Değişim :  -1,57% |  -85,89
Açılış :  5.485  
Önceki Kapanış :  5.475  
En Düşük
5.360 En Yüksek
5.485
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 41,58 16.296.875 % 10,00  
INGRM 643,70 11.060.239 % 10,00  
FORTE 17,73 21.160.436 % 9,99  
MACKO 77,05 10.961.904 % 9,99  
KONKA 38,74 89.620.394 % 9,99  
daha fazla
13:22 Alış Satış %  
Dolar 23,6606 23,6679 % 0,23  
Euro 25,8340 25,8464 % 0,03  
Sterlin 30,2271 30,3787 % 0,15  
Frank 26,2980 26,4564 % -0,07  
Riyal 6,2902 6,3217 % 0,19  
daha fazla
13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 -6,96  
Altın Gr. 1.484 1.484 -2,25  
Cumhuriyet 9.795 9.943 -46,00  
Tam 9.750 9.998 -42,07  
Yarım 4.780 4.851 -33,00  
Çeyrek 2.390 2.425 -17,00  
Gümüş.Ons 23,97 23,99 -0,22  
Gümüş Gr. 18,24 18,26 -0,12  
B. Petrol 76,56 76,56 -0,05  
Seans Raporu 13:22
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru