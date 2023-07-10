***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.07.2023 17:24
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 11.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatları göstermekte olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169318
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0347
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1010
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.610,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.610,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|496,20
|1.405.934.512
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.132.319
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.841.554.648
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|39.188.274
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.119.113
|% -9,94
|
|RAYSG
|31,00
|80.457.466
|% -5,66
|
|YAPRK
|115,20
|72.763.699
|% -5,57
|
|SEKFK
|16,32
|412.840.508
|% -4,62
|
|ICUGS
|8,14
|21.541.747
|% -4,24
|
|THYAO
|214,90
|8.726.430.630
|% -0,14
|
|ASTOR
|81,45
|8.036.684.442
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,40
|4.582.409.073
|% -0,59
|
|ASELS
|61,60
|3.895.847.069
|% 4,32
|
|EREGL
|39,46
|3.537.026.992
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,40
|4.582.409.073
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,72
|1.307.580.704
|% 3,33
|
|PETKM
|16,58
|3.152.108.004
|% 4,08
|
|ADESE
|1,78
|307.167.956
|% 9,88
|
|YKBNK
|12,99
|2.336.635.494
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0668
|26,0722
|% 0,13
|
|Euro
|28,6223
|28,6744
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3150
|33,4820
|% -0,03
|
|Frank
|29,2299
|29,4060
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9266
|6,9613
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,72
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.403
|10.623
|-43,00
|
|Yarım
|5.201
|5.336
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,22
|