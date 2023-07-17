***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.07.2023 BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 10/07/2023 – 14/07/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 10/07/2023 - 14/07/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo aşağıda yer almaktadır. Varant Kısa KodAlış NominalSatış Nominal ABBAC33,42447,153 ABBAD117,033138,148 EDBAA102,944113,931 EDBAB113,384121,939 GABAB3,0350 KDBAA2,00112,001 KDBAB15,50919,179 KHBAA4,2144,021 PEBAA32,02551,072 PEBAB22,00723,017 SSBAA4,0024,002 SSBAB20,00620,008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172612BIST