***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.07.2023 14:39
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 19.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatları göstermekte olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172968
BIST
'
14:406.586
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -14,30
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:4026,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,6157
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:4030,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,8041
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:401.701,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 46,62
|Açılış
|: 1.701,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:38
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|366.800.897
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|23.598.072
|% 9,99
|
|SAYAS
|41,16
|98.877.362
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.412.651
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,19
|29.999.571
|% -8,74
|
|AVGYO
|7,91
|16.494.890
|% -8,34
|
|ASELS
|75,20
|4.695.268.143
|% 1,62
|
|THYAO
|217,60
|4.230.598.849
|% -0,55
|
|SASA
|63,85
|2.785.910.198
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,70
|2.714.504.256
|% -2,45
|
|EKGYO
|8,39
|2.591.822.561
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,39
|2.591.822.561
|% 1,70
|
|YKBNK
|13,62
|2.278.597.625
|% -1,45
|
|ISCTR
|14,45
|1.852.810.633
|% -0,62
|
|ODAS
|8,53
|1.034.267.597
|% 5,44
|
|SKBNK
|2,83
|312.538.455
|% -1,05
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9323
|26,9932
|% 2,50
|
|Euro
|30,2841
|30,3736
|% 2,66
|
|Sterlin
|35,1975
|35,3741
|% 2,56
|
|Frank
|31,2733
|31,4617
|% 2,59
|
|Riyal
|7,1622
|7,1981
|% 2,33
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|8,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|49,30
|
|Cumhuriyet
|11.406
|11.578
|351,00
|
|Tam
|11.048
|11.287
|336,00
|
|Yarım
|5.524
|5.669
|168,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.835
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,58
|21,61
|0,57
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,27
|