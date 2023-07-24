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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.07.2023 09:44
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.07.2023 BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 17/07/2023 – 21/07/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 17/07/2023 - 21/07/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo aşağıda yer almaktadır. Varant Kısa KodAlış NominalSatış Nominal ABBAC10,56520,329 ABBAD32,35447,113 EDBAA  1,02720,150 EDBAB  9,169 7,151 GABAA      29              0 KDBAA 3,008       27,641 KDBAB       79,578     132,933 KHBAA 3,888              0 PEBAA                                                 4,784          0 SSBAA       0                     12 SSBAB 1,140         1,241




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174435


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Cumhuriyet 11.407 11.580 28,00  
Tam 11.133 11.258 -51,00  
Yarım 5.567 5.655 -25,00  
Çeyrek 2.783 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,67 0,04  
Gümüş Gr. 21,36 21,38 0,02  
B. Petrol 80,53 80,53 -0,35  
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