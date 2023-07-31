***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.07.2023 10:43
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 24/07/2023 – 28/07/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 24/07/2023 - 28/07/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177024
BIST
'
12:377.233
En Düşük
|Değişim
|: 2,35%
|| 166,03
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3726,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0847
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3729,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:371.695,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.695,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SAYAS
|49,50
|56.796.051
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|663.739.588
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.532.779
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.907.351
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.369.244
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|246.199.441
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|179.112.320
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.269.981
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,36
|5.158.859.529
|% 4,94
|
|ASTOR
|110,70
|4.696.974.777
|% 9,28
|
|THYAO
|235,40
|4.158.110.953
|% 0,17
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|KCHOL
|135,90
|3.141.500.886
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|ZOREN
|4,29
|868.073.515
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,61
|1.313.248.836
|% 1,29
|
|SKBNK
|3,15
|474.158.674
|% 0,96
|
|ISCTR
|15,21
|2.131.651.204
|% 1,06
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9565
|26,9621
|% 0,32
|
|Euro
|29,7482
|29,7549
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% 0,37
|
|Frank
|30,8777
|31,0637
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1702
|7,2061
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.032
|11.113
|-30,00
|
|Yarım
|5.520
|5.582
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,07
|