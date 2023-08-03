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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

03.08.2023 12:46
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar (dipnotlar hariç) Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu finansal raporun (dipnotlar dahil) tamamının Türkçe tercümesi ise 21.08.2023 tarihine kadar açıklanacaktır. BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercüme, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas SA ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tabloların Türkçe tercümesinin https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/financial-reports adresinde yer alan İngilizce aslı ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce aslı dikkate alınmalıdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180158


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KLSER 44,24 118.967.952 % 10,00  
EUKYO 10,23 2.157.159 % 10,00  
ATAKP 69,90 583.123.851 % 9,99  
FZLGY 14,31 118.402.614 % 9,99  
SMRTG 83,70 1.634.059.603 % 9,99  
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Dolar 26,9648 26,9962 % 0,28  
Euro 29,5592 29,5761 % 0,32  
Sterlin 34,0404 34,2112 % -0,36  
Frank 30,6531 30,8378 % 0,16  
Riyal 7,1718 7,2077 % 0,11  
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Altın Ons 1.933 1.934 -1,04  
Altın Gr. 1.679 1.679 1,71  
Cumhuriyet 11.221 11.390 -48,00  
Tam 10.966 11.041 -41,00  
Yarım 5.487 5.546 -21,00  
Çeyrek 2.743 2.773 -10,00  
Gümüş.Ons 23,50 23,52 -0,20  
Gümüş Gr. 20,41 20,43 -0,14  
B. Petrol 82,93 82,93 -0,27  
Seans Raporu 13:43
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