***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.08.2023 12:46
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar (dipnotlar hariç) Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu finansal raporun (dipnotlar dahil) tamamının Türkçe tercümesi ise 21.08.2023 tarihine kadar açıklanacaktır. BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercüme, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas SA ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tabloların Türkçe tercümesinin https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/financial-reports adresinde yer alan İngilizce aslı ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce aslı dikkate alınmalıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180158
BIST
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13:457.349
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 90,09
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.366
13:4526,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0675
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
13:4529,5733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0923
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
13:451.677,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.677,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:43
|KLSER
|44,24
|118.967.952
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|583.123.851
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|118.402.614
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.634.059.603
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,30
|372.657.492
|% -9,71
|
|TUKAS
|9,68
|914.060.997
|% -6,92
|
|PCILT
|32,38
|347.849.082
|% -5,54
|
|ASTOR
|118,00
|4.289.493.034
|% 3,24
|
|THYAO
|237,10
|3.410.314.895
|% 0,25
|
|KONTR
|249,00
|2.789.004.463
|% 8,78
|
|EKGYO
|8,92
|2.739.389.873
|% 3,48
|
|ASELS
|77,75
|2.692.316.901
|% -1,21
|
|EKGYO
|8,92
|2.739.389.873
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,45
|2.295.672.863
|% 0,35
|
|QUAGR
|8,16
|1.036.368.696
|% 8,66
|
|ZOREN
|4,40
|540.853.312
|% 2,33
|
|ISCTR
|15,75
|1.665.340.621
|% 0,00
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9648
|26,9962
|% 0,28
|
|Euro
|29,5592
|29,5761
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,0404
|34,2112
|% -0,36
|
|Frank
|30,6531
|30,8378
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1718
|7,2077
|% 0,11
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|1,71
|
|Cumhuriyet
|11.221
|11.390
|-48,00
|
|Tam
|10.966
|11.041
|-41,00
|
|Yarım
|5.487
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-0,27
|