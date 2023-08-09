***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.08.2023 14:06
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30/06/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporların 18/09/2023 tarihinde İngilizce dilinde açıklanması beklenmekte olup anılan finansal raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182709
BIST
'
14:237.492
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 79,54
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.496
14:2327,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0503
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
14:2329,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1417
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
14:231.671,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.671,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler14:21
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0286
|27,0323
|% 0,19
|
|Euro
|29,6816
|29,7023
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,3024
|34,4744
|% 0,03
|
|Frank
|30,6879
|30,8728
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1813
|7,2174
|% 0,16
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,16
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,04
|
|Cumhuriyet
|11.416
|11.588
|-21,00
|
|Tam
|11.156
|11.238
|-29,00
|
|Yarım
|5.586
|5.645
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.822
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,52
|
Seans Raporu
14:21
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14:36BRSAN
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14:35CWENE
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14:34MIATK
Yüzde 9.96 oranında artışla 235.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 165, 889 adet işlem
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14:33COSMO
Yüzde 7.00 oranında artışla 90.20 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 761 adet işlem