Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

09.08.2023 14:06
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30/06/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporların 18/09/2023 tarihinde İngilizce dilinde açıklanması beklenmekte olup anılan finansal raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182709


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:237.492
Değişim :  1,07% |  79,54
Açılış :  7.423  
Önceki Kapanış :  7.412  
En Düşük
7.367 En Yüksek
7.496
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Dolar 27,0286 27,0323 % 0,19  
Euro 29,6816 29,7023 % 0,48  
Sterlin 34,3024 34,4744 % 0,03  
Frank 30,6879 30,8728 % -0,01  
Riyal 7,1813 7,2174 % 0,16  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -1,16  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,04  
Cumhuriyet 11.416 11.588 -21,00  
Tam 11.156 11.238 -29,00  
Yarım 5.586 5.645 -15,00  
Çeyrek 2.793 2.822 -8,00  
Gümüş.Ons 22,66 22,70 -0,09  
Gümüş Gr. 19,72 19,73 -0,03  
B. Petrol 86,69 86,69 0,52  
Seans Raporu 14:21
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru