***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır. BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercüme, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas SA ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlarının Türkçe tercümesinin https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/financial-reports adresinde yer alan İngilizce aslı ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce aslı dikkate alınmalıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187674BIST