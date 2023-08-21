***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.08.2023 17:00
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Türkçe ve İngilizce olarak ekte yer almaktadır. BNP Paribas SA'ya ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercüme, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas SA ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlarının Türkçe tercümesinin https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/financial-reports adresinde yer alan İngilizce aslı ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce aslı dikkate alınmalıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187674
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1162
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1395
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.647,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.647,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|94.327.668
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|963.244.856
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.917.536
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.051.344
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.205.623
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.018.417
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|THYAO
|258,80
|11.564.931.459
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.531.811.717
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|YKBNK
|16,06
|6.043.357.177
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,04
|1.422.444.076
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,02
|2.958.637.873
|% 5,50
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1341
|27,1960
|% 0,47
|
|Euro
|29,5871
|29,5951
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,4767
|34,6496
|% 0,31
|
|Frank
|30,7256
|30,9107
|% 0,51
|
|Riyal
|7,2208
|7,2570
|% 0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,58
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.108
|11.197
|69,00
|
|Yarım
|5.571
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,27
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,04
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
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17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS