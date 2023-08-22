***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim TEBBNPP Varantlarında Geçici Sıra Kapatılması Hk. BNPP IBV tarafından ihraç edilmiş olan ve piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda teknik aksaklık sebebiyle kotasyon verilememesi sonrasında anormal fiyat hareketlerinin engellenmesi amacı ile, talebimiz üzerine geçici olarak işlem sıraları kapatılmıştır.Sorunun çözülmesini müteakip gerekli bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188151BIST