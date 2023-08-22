***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.08.2023 13:42
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim TEBBNPP Varantlarında Geçici Sıra Kapatılması Hk. BNPP IBV tarafından ihraç edilmiş olan ve piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda teknik aksaklık sebebiyle kotasyon verilememesi sonrasında anormal fiyat hareketlerinin engellenmesi amacı ile, talebimiz üzerine geçici olarak işlem sıraları kapatılmıştır.Sorunun çözülmesini müteakip gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188151
BIST
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14:087.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,22
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0827,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0730
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0829,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
14:081.663,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.663,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:06
|NETAS
|47,32
|17.322.007
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,26
|120.110.713
|% -9,83
|
|HKTM
|74,90
|216.913.033
|% -8,55
|
|TUPRS
|141,70
|8.953.250.856
|% 1,43
|
|THYAO
|255,50
|8.016.000.160
|% -1,35
|
|TCELL
|59,65
|4.440.589.764
|% 4,93
|
|EREGL
|44,46
|4.382.998.297
|% -1,20
|
|KOZAL
|27,20
|3.323.259.250
|% 2,64
|
|SKBNK
|4,07
|681.338.623
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,97
|835.756.982
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,92
|1.423.315.704
|% -1,22
|
|ODAS
|12,66
|1.846.278.535
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,49
|2.221.274.094
|% -3,25
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1944
|27,2015
|% 0,22
|
|Euro
|29,6382
|29,6540
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,5973
|34,7708
|% 0,22
|
|Frank
|30,8580
|31,0439
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2282
|7,2644
|% 0,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|9,96
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.200
|11.264
|18,00
|
|Yarım
|5.617
|5.658
|9,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|0,12
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,40
|