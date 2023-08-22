Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

22.08.2023 13:42
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                                                                        22/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim TEBBNPP Varantlarında Geçici Sıra Kapatılması Hk. BNPP IBV tarafından ihraç edilmiş olan ve piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda  teknik aksaklık sebebiyle  kotasyon verilememesi sonrasında anormal fiyat hareketlerinin engellenmesi amacı ile, talebimiz üzerine geçici olarak işlem sıraları kapatılmıştır.Sorunun çözülmesini müteakip gerekli bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188151


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:087.813
Değişim :  0,21% |  16,22
Açılış :  7.856  
Önceki Kapanış :  7.797  
En Düşük
7.780 En Yüksek
7.903
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 47,32 17.322.007 % 10,00  
PKENT 150,70 89.427.459 % 10,00  
TBORG 43,12 2.976.013 % 10,00  
UMPAS 5,50 1.221.875 % 10,00  
QNBFL 258,50 899.580 % 10,00  
daha fazla
14:06 Alış Satış %  
Dolar 27,1944 27,2015 % 0,22  
Euro 29,6382 29,6540 % 0,18  
Sterlin 34,5973 34,7708 % 0,22  
Frank 30,8580 31,0439 % 0,27  
Riyal 7,2282 7,2644 % 0,19  
daha fazla
14:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 7,00  
Altın Gr. 1.663 1.664 9,96  
Cumhuriyet 11.435 11.608 65,00  
Tam 11.200 11.264 18,00  
Yarım 5.617 5.658 9,00  
Çeyrek 2.800 2.829 5,00  
Gümüş.Ons 23,40 23,42 0,10  
Gümüş Gr. 20,45 20,48 0,12  
B. Petrol 84,06 84,06 -0,40  
Seans Raporu 14:06
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru