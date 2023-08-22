***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.08.2023 16:11
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim BNPP IBV tarafından ihraç edilen ,piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda kotasyon verilmesi sürecimizdeki sorun giderilmiş ve ilgili varantlar piyasada işleme açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188266
BIST
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17:027.738
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -58,27
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0227,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0229,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0408
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:021.654,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.654,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.486.693
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|177.283.986
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|309.254.608
|% -9,28
|
|EUYO
|15,23
|14.233.358
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,20
|12.278.336.905
|% 0,36
|
|THYAO
|254,40
|10.160.930.047
|% -1,78
|
|EREGL
|44,42
|6.600.956.846
|% -1,29
|
|TCELL
|58,95
|5.773.954.849
|% 3,69
|
|KOZAL
|27,14
|4.412.127.632
|% 2,42
|
|YKBNK
|15,28
|4.411.240.966
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,98
|1.298.378.524
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,79
|2.272.576.029
|% -2,66
|
|SKBNK
|3,93
|1.006.185.661
|% -2,72
|
|ODAS
|12,57
|2.355.828.074
|% 1,95
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1935
|27,1994
|% 0,21
|
|Euro
|29,5378
|29,5593
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,5174
|34,6905
|% -0,01
|
|Frank
|30,7893
|30,9748
|% 0,05
|
|Riyal
|7,2295
|7,2658
|% 0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-0,04
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,13
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.176
|11.264
|18,00
|
|Yarım
|5.605
|5.658
|9,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|0,07
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:18RUBNS
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 38.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 886, 805 adet işlem
-
17:17RYSAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 554 adet işlem
-
17:16DGGYO
Yüzde -7.81 oranında düşüşle 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 529 adet işlem
-
17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de