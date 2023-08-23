***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle detayları aşağıdaki tabloda paylaşılan ve BNPP IBV tarafından ihraç edilen ,piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda piyasa yapıcı kotasyonları iletilememektedir.Teknik aksaklık giderilene kadar talebimiz üzerine işlem sıraları geçici olarak kapatılmıştır. Sorun giderilerek işlem sıraları açıldığında tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır. APBAA.VAZBAA.VNVBAA.VNXBAA.VTSBAA.V APBAB.VAZBAB.VNVBAB.VNXBAB.VTSBAB.V APBAC.VAZBAC.VNVBAC.VNXBAC.VTSBAC.V APBAD.VAZBAD.VNVBAD.VNXBAD.VTSBAD.V APBPA.VAZBPA.VNVBPA.VNXBPA.VTSBPA.V APBPB.VAZBPB.VNVBPB.VNXBPB.VTSBPB.Vhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188552BIST