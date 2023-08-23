***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.08.2023 11:38
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle detayları aşağıdaki tabloda paylaşılan ve BNPP IBV tarafından ihraç edilen ,piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda piyasa yapıcı kotasyonları iletilememektedir.Teknik aksaklık giderilene kadar talebimiz üzerine işlem sıraları geçici olarak kapatılmıştır. Sorun giderilerek işlem sıraları açıldığında tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır. APBAA.VAZBAA.VNVBAA.VNXBAA.VTSBAA.V APBAB.VAZBAB.VNVBAB.VNXBAB.VTSBAB.V APBAC.VAZBAC.VNVBAC.VNXBAC.VTSBAC.V APBAD.VAZBAD.VNVBAD.VNXBAD.VTSBAD.V APBPA.VAZBPA.VNVBPA.VNXBPA.VTSBPA.V APBPB.VAZBPB.VNVBPB.VNXBPB.VTSBPB.V
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188552
BIST
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13:387.795
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,58
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.746
En Yüksek
7.830
13:3827,2168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0316
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
13:3829,4782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4263
13:381.664,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.664,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.253.996.310
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.820.794
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|107.973.001
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|105.045.634
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.320.002
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,52
|49.053.985
|% -6,17
|
|ASTOR
|130,60
|5.494.805.992
|% 1,87
|
|TUPRS
|134,30
|5.427.198.881
|% -3,38
|
|EREGL
|45,60
|4.848.446.120
|% 2,29
|
|THYAO
|250,20
|4.263.240.524
|% -1,84
|
|EKGYO
|9,25
|3.496.292.859
|% 3,93
|
|EKGYO
|9,25
|3.496.292.859
|% 3,93
|
|KATMR
|2,14
|295.181.600
|% 7,00
|
|YKBNK
|15,58
|1.935.485.027
|% 0,78
|
|TTKOM
|25,76
|2.958.731.284
|% 8,05
|
|EREGL
|45,60
|4.848.446.120
|% 2,29
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2116
|27,2188
|% 0,12
|
|Euro
|29,4542
|29,4736
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2735
|34,4454
|% -0,65
|
|Frank
|30,7570
|30,9423
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2369
|7,2732
|% 0,20
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|6,77
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.226
|11.307
|-12,00
|
|Yarım
|5.630
|5.671
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.835
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,75
|0,28
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,97
|