***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23/08/23 Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim BNPP IBV tarafından ihraç edilmiş olan ,piyasa yapıcısı olduğumuz ve kısa kodları aşağıdaki tabloda paylaşılan varantlarda kotasyon verilmesi sürecimizdeki sorun giderilmiş ve işlem sıraları açılmıştır. APBAA.VAZBAA.VNVBAA.VNXBAA.VTSBAA.V APBAB.VAZBAB.VNVBAB.VNXBAB.VTSBAB.V APBAC.VAZBAC.VNVBAC.VNXBAC.VTSBAC.V APBAD.VAZBAD.VNVBAD.VNXBAD.VTSBAD.V APBPA.VAZBPA.VNVBPA.VNXBPA.VTSBPA.V APBPB.VAZBPB.VNVBPB.VNXBPB.VTSBPB.Vhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188718BIST