***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.08.2023 12:01
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.08.2023 BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 21/08/2023 – 25/08/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 21/08/2023 - 25/08/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189869
BIST
'
12:477.929
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 212,68
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4726,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4728,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1465
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:471.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ALFAS
|956,20
|682.980.948
|% 10,00
|
|IZENR
|44,66
|883.715.868
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.635.797
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.612.935
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.353.604
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|56.444.579
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,60
|343.148.962
|% -7,06
|
|AVHOL
|111,90
|96.146.550
|% -4,36
|
|SISE
|54,55
|6.711.243.007
|% 6,34
|
|ISCTR
|20,48
|6.561.315.104
|% 9,64
|
|THYAO
|246,70
|4.834.391.409
|% 3,66
|
|TUPRS
|140,10
|4.240.379.250
|% 4,94
|
|ASTOR
|134,60
|3.693.059.185
|% 7,34
|
|ISCTR
|20,48
|6.561.315.104
|% 9,64
|
|YKBNK
|17,10
|3.335.781.275
|% 2,89
|
|ZOREN
|4,92
|703.396.533
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,58
|1.195.710.399
|% -0,69
|
|SISE
|54,55
|6.711.243.007
|% 6,34
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5445
|26,5731
|% 0,15
|
|Euro
|28,7097
|28,7591
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3001
|33,4671
|% 0,10
|
|Frank
|29,9367
|30,1170
|% 0,13
|
|Riyal
|7,0629
|7,0983
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-0,69
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|2,39
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.007
|11.095
|-6,00
|
|Yarım
|5.521
|5.569
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,11
|