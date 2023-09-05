***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.09.2023 12:48
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.09.2023 PİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANT HAKKINDA YATIRIMCILARI BILGILENDIRICI AÇIKLAMA BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 18.07.2023 tarihinde ihraç edilen ve detayları aşağıda belirtilen varantların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varantlara ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varantlardaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 05/09/2023 12:20 itibari ile KISA KOD PİYASA YAPICI ALIŞ FİYATI PİYASADAKİ EN İYİ SATIŞ FİYATI IZBPB.V 0.01 0.08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191660
BIST
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14:568.167
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,25
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5626,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0340
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5628,7671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0837
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:561.663,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.663,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BRYAT
|2.658,00
|41.512.644
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.247.352
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.696.748
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.386.006.629
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.747.104.568
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.587.344
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,44
|6.179.812.653
|% 4,83
|
|YKBNK
|16,95
|5.190.416.874
|% 1,44
|
|KOZAL
|31,04
|5.114.535.953
|% 1,04
|
|EUPWR
|241,50
|4.038.499.366
|% 0,33
|
|THYAO
|250,80
|3.850.140.581
|% -0,75
|
|YKBNK
|16,95
|5.190.416.874
|% 1,44
|
|ISCTR
|23,44
|6.179.812.653
|% 4,83
|
|EKGYO
|8,92
|2.321.226.514
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,04
|5.114.535.953
|% 1,04
|
|ZOREN
|4,78
|609.844.779
|% -1,44
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7851
|26,7905
|% 0,12
|
|Euro
|28,7573
|28,7633
|% -0,30
|
|Sterlin
|33,5202
|33,6883
|% -0,54
|
|Frank
|30,0175
|30,1983
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1208
|7,1565
|% 0,06
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|11.260
|11.430
|-4,00
|
|Tam
|11.027
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,26
|-0,41
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|-0,55
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09XU100
Endeks 8, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 94, 771.00 milyon TL de
-
15:09ELITE
Yüzde 4.70 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 673, 326 adet işlem
-
15:06SOKE
Yüzde 4.23 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 576, 203 adet işlem
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 36 artarak (% 0.26 ) 7, 132
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, ISBTR, OYLUM, GLBMD, ISGSY, ALCAR, MIATK, ENERY, TATEN, OFSYM