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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

18.09.2023 20:43
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tabloların Türkçe tercümesi ve finansal raporlar ile sınırlı denetim raporunun İngilizce asılları ekte yer almaktadır. BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercümeler, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas SA ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri veya denetçileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tablolar ile sınırlı denetim raporunun Türkçe tercümesinin https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htm adresinde yer alan İngilizce asılları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce asılları dikkate alınmalıdır. BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar, söz konusu finansal tablolara ilişkin dipnotlar ile sınırlı denetim raporunun Türkçe tercümesi en geç 2 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196060


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Tam 11.105 11.200 67,00  
Yarım 5.570 5.623 33,00  
Çeyrek 2.776 2.812 17,00  
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Gümüş Gr. 20,16 20,20 0,20  
B. Petrol 94,43 94,43 0,50  
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