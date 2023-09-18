***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.09.2023 20:43
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tabloların Türkçe tercümesi ve finansal raporlar ile sınırlı denetim raporunun İngilizce asılları ekte yer almaktadır. BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercümeler, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas SA ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri veya denetçileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tablolar ile sınırlı denetim raporunun Türkçe tercümesinin https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htm adresinde yer alan İngilizce asılları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce asılları dikkate alınmalıdır. BNP Paribas Issuance B.V.'ye ait 30.06.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar, söz konusu finansal tablolara ilişkin dipnotlar ile sınırlı denetim raporunun Türkçe tercümesi en geç 2 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196060
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.679,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.679,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.680,03
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0199
|27,0274
|% 0,17
|
|Euro
|28,8872
|28,9024
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,3509
|33,5182
|% 0,13
|
|Frank
|29,9775
|30,1581
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1818
|7,2178
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|10,00
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.105
|11.200
|67,00
|
|Yarım
|5.570
|5.623
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,20
|0,20
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ