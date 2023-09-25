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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

25.09.2023 11:06
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.09.2023 BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 18/09/2023 – 22/09/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 18/09/2023 - 22/09/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197039


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CIMSA 325,70 818.616.387 % 10,00  
CASA 93,50 1.274.031 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.371 11.543 4,00  
Tam 11.113 11.186 -4,00  
Yarım 5.574 5.616 -2,00  
Çeyrek 2.778 2.808 -1,00  
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Gümüş Gr. 20,50 20,52 -0,05  
B. Petrol 92,38 92,38 0,42  
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