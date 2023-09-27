***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.09.2023 15:58
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 28.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır.
Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197636
BIST
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15:578.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -55,39
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5727,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0649
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5728,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:571.661,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:57
|REEDR
|14,96
|913.958.140
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|299.456.363
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.136.471.937
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|135.001.859
|% 10,00
|
|KRSTL
|10,12
|155.682.856
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|899.712.376
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|KLKIM
|32,68
|453.414.032
|% -6,63
|
|SNKRN
|27,66
|2.573.123
|% -6,17
|
|THYAO
|228,70
|7.735.324.921
|% 0,53
|
|TUPRS
|162,90
|6.492.297.298
|% -4,01
|
|SASA
|48,58
|3.593.632.988
|% -3,71
|
|CIMSA
|312,20
|3.547.082.373
|% 2,63
|
|ISCTR
|24,88
|3.497.128.334
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,24
|1.638.196.635
|% -3,14
|
|EKGYO
|8,00
|2.176.905.011
|% -0,25
|
|KATMR
|2,45
|551.172.891
|% 6,52
|
|SKBNK
|6,61
|1.301.059.230
|% 1,69
|
|ADESE
|2,42
|474.207.584
|% -0,82
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3036
|27,3085
|% 0,24
|
|Euro
|28,8122
|28,8228
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,0735
|33,2394
|% 0,27
|
|Frank
|29,6414
|29,8199
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2618
|7,2982
|% 0,38
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|11.286
|11.457
|-52,00
|
|Tam
|11.059
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.546
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|19,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,35
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:11ULKER
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 93.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 940, 379 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 95, 611.00 milyon TL de
-
16:10OSMEN
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 243.60 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 180 adet işlem
-
16:09HEKTS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 526, 957 adet işlem
-
16:07ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 472 adet işlem