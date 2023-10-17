***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.10.2023 13:43
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.10.2023 PİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANT HAKKINDA BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 22.08.2023 tarihinde ihraç edilen kısa kodu IZBAF.V olan varantın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varanta ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varantlardaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207157
BIST
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16:448.052
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 117,34
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4427,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0838
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4429,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1700
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6000
En Düşük
29,4000
16:441.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:43
|AVTUR
|7,70
|10.672.622
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.362.308
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.610.962.729
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.870.308
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|344.173.435
|% -10,00
|
|VERUS
|236,30
|239.207.605
|% -8,91
|
|ERBOS
|244,80
|1.249.227.693
|% -6,31
|
|INTEM
|216,90
|170.825.486
|% -6,19
|
|IPEKE
|52,90
|1.499.846.436
|% -5,79
|
|THYAO
|223,80
|5.629.754.890
|% 0,36
|
|BRSAN
|983,50
|3.610.962.729
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,10
|3.394.837.881
|% 1,14
|
|EREGL
|41,98
|2.893.058.402
|% 2,99
|
|ODAS
|11,95
|2.733.411.315
|% -5,16
|
|EKGYO
|7,55
|2.406.547.758
|% 2,44
|
|ODAS
|11,95
|2.733.411.315
|% -5,16
|
|ZOREN
|6,19
|1.296.305.254
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,88
|2.156.874.721
|% 1,02
|
|PETKM
|22,56
|2.555.780.849
|% 0,53
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9093
|27,9196
|% 0,30
|
|Euro
|29,4722
|29,4819
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,8291
|33,9988
|% -0,14
|
|Frank
|30,8252
|31,0108
|% 0,18
|
|Riyal
|7,4207
|7,4580
|% 0,39
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|7,06
|
|Altın Gr.
|1.727
|1.727
|9,83
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.665
|11.750
|42,00
|
|Yarım
|5.851
|5.898
|21,00
|
|Çeyrek
|2.916
|2.949
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,40
|0,18
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|0,32
|
Seans Raporu
16:43
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16:58GSRAY
Yüzde 8.31 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 906, 723 adet işlem
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16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem