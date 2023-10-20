***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.10.2023 10:00
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççı BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25'inci maddesi uyarınca ihraççı, ihraççıda idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlar ile yakın ilişkili kişiler veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarca yatırım kuruluşu varantlarına ilişk
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12:217.614
En Düşük
|Değişim
|: -2,00%
|| -155,30
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:2128,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:2129,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:211.788,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MEKAG
|48,66
|13.280.093
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.819.182
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.471.294
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|223.082.144
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.819.740
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|AYCES
|490,40
|26.645.298
|% -9,20
|
|MTRKS
|48,72
|25.854.376
|% -8,85
|
|ODAS
|11,59
|1.223.071.199
|% 1,67
|
|YKBNK
|18,34
|1.208.406.417
|% -1,45
|
|ASTOR
|113,60
|845.441.621
|% -2,41
|
|KOZAL
|24,00
|807.242.092
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,48
|732.839.425
|% -4,53
|
|CONSE
|7,07
|330.090.974
|% -3,02
|
|ASTOR
|113,60
|845.441.621
|% -2,41
|
|AHGAZ
|14,38
|104.574.484
|% -0,69
|
|A1CAP
|38,20
|280.276.206
|% 1,49
|
|ASGYO
|17,52
|115.676.909
|% -3,58
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0187
|28,0223
|% 0,15
|
|Euro
|29,6819
|29,6883
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8806
|34,0506
|% 0,08
|
|Frank
|31,2811
|31,4696
|% 0,15
|
|Riyal
|7,4483
|7,4856
|% 0,21
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,71
|
|Altın Gr.
|1.787
|1.787
|12,15
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.032
|12.109
|37,00
|
|Yarım
|6.035
|6.080
|19,00
|
|Çeyrek
|3.008
|3.040
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,95
|0,21
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|1,24
|