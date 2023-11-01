***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2023 11:31
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANT HAKKINDA BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 27.09.2023 tarihinde ihraç edilen kısa kodu ARBAG.V olan varantın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varanta ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varantlardaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212861
BIST
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14:177.393
En Düşük
|Değişim
|: -1,62%
|| -121,36
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.392
En Yüksek
7.598
14:1728,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3611
En Düşük
28,2395
14:1729,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0646
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8673
14:171.806,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.806,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.991.601
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.408.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.983.498
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,60
|4.115.533.362
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,00
|3.631.336.299
|% 0,78
|
|MIATK
|723,60
|3.009.564.942
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.805.540
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|751.490.291
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,40
|893.270.798
|% -4,00
|
|EKGYO
|6,39
|667.725.902
|% -2,59
|
|ODAS
|11,35
|1.049.966.295
|% -3,90
|
|YKBNK
|17,00
|943.704.974
|% -1,39
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2976
|28,3611
|% 0,21
|
|Euro
|29,8808
|29,8904
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2803
|34,4522
|% 0,04
|
|Frank
|31,0396
|31,2266
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5302
|7,5680
|% 0,14
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,57
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.966
|12.037
|40,00
|
|Yarım
|6.002
|6.044
|21,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32KENT
Yüzde -9.56 oranında düşüşle 655.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 121 adet işlem
-
14:31BOBET
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 062, 288 adet işlem
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 48 kaybederek (% -1.15 ) 6, 423
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ISKUR, KSTUR, DGATE, VRGYO, ISBTR, YONGA, DOBUR, EKIZ