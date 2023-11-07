***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.11.2023 19:15
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANT HAKKINDA
BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 27.09.2023 tarihinde ihraç edilen kısa kodu IZBAP.V olan varantın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varanta ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varantlardaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215352
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0382
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5298
En Düşük
28,3886
18:0530,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0110
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.806,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.806,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4699
|28,5298
|% 0,13
|
|Euro
|30,4871
|30,5090
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,9393
|35,1145
|% 0,05
|
|Frank
|31,5463
|31,7364
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5754
|7,6134
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|896,83
|898,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,91
|1.062,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,75
|81,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.969,04
|1.969,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
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17:56
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