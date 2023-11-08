***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.11.2023 15:16
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/112023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas S.A.'ya ait 30.09.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor ve sorumluluk beyanının Türkçe tercümesi ve İngilizce aslı ekte yer almaktadır. BNP Paribas S.A.'ya ait 30.09.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor ve sorumluluk beyanı yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercüme, BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas S.A. ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal rapor ve sorumluluk beyanının Türkçe tercümesinin adresinde yer alan İngilizce aslı ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde İngilizce aslı dikkate alınmalıdır. https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215705
BIST
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18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0512
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.788,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -15,40
|Açılış
|: 1.788,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4852
|28,4933
|% 0,01
|
|Euro
|30,5327
|30,5498
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,9354
|35,1106
|% 0,03
|
|Frank
|31,5493
|31,7394
|% 0,11
|
|Riyal
|7,5720
|7,6099
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|871,90
|873,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,45
|1.059,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,59
|79,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,73
|1.951,99
|% 0,66
|