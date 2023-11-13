***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.11.2023 10:08
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 06/11/2023 – 10/11/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 06/11/2023 - 10/11/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217286
BIST
'
16:277.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,69
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2728,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0477
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5958
En Düşük
28,4784
16:2730,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:271.779,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.779,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.416.323
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.204.449
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,60
|10.526.932.224
|% 3,27
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.650.916.632
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.805.471
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|636.588.610
|% -2,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5839
|28,5958
|% 0,17
|
|Euro
|30,5155
|30,5264
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,9228
|35,0979
|% 0,35
|
|Frank
|31,4799
|31,6695
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|