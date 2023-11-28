***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.11.2023 16:05
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 29.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo aşağıda yer almaktadır. Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220562
BIST
'
17:028.080
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -27,26
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0228,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0144
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0231,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0515
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:021.880,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.881,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.881,73
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:02
|POLTK
|17.605,00
|219.063.613
|% 10,00
|
|ICBCT
|15,18
|151.886.389
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|99.161.051
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.973.301
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|LIDER
|217,00
|319.093.655
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|312.409.649
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|479.324.633
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.429.230.280
|% 0,19
|
|SASA
|48,74
|4.322.425.963
|% 4,50
|
|TUPRS
|154,40
|3.317.793.009
|% -1,03
|
|ISCTR
|22,36
|3.199.029.382
|% -0,53
|
|AKBNK
|34,36
|2.810.289.467
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,28
|1.130.894.576
|% -0,56
|
|YKBNK
|19,32
|2.803.500.647
|% 1,63
|
|ISCTR
|22,36
|3.199.029.382
|% -0,53
|
|IHLAS
|1,26
|158.228.197
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,46
|812.100.533
|% -1,84
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9094
|28,9200
|% 0,05
|
|Euro
|31,7338
|31,7454
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,4531
|36,6359
|% 0,22
|
|Frank
|32,7595
|32,9569
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6879
|7,7264
|% 0,11
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|926,30
|931,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,95
|1.060,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,83
|2.023,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17ATAKP
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 910 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 8, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 73, 961.00 milyon TL de
-
17:16DGGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 35.32 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 506 adet işlem
-
17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
-
17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem