***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.12.2023 13:22
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 27/11/2023 – 01/12/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 27/11/2023 - 01/12/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221938
BIST
'
17:207.902
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -155,20
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.898
En Yüksek
8.112
17:2028,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0615
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:2031,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0536
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:201.886,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.887,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:20
|CMBTN
|1.958,00
|77.163.885
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|187.123.384
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|69.361.827
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.963.931
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|372.263.252
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.800.349
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.938.758
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.556.006
|% -9,98
|
|LIDER
|147,50
|349.434.052
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.515.046
|% -9,95
|
|THYAO
|251,75
|5.851.306.950
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,82
|5.506.112.072
|% 1,88
|
|YKBNK
|20,62
|4.290.852.472
|% 1,68
|
|AKBNK
|36,94
|4.016.394.539
|% 1,04
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,45
|2.133.018.666
|% 0,95
|
|ISCTR
|22,82
|5.506.112.072
|% 1,88
|
|YKBNK
|20,62
|4.290.852.472
|% 1,68
|
|ODAS
|10,30
|1.633.202.688
|% -5,50
|
|IHLAS
|1,18
|181.746.280
|% -3,28
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9176
|28,9434
|% 0,21
|
|Euro
|31,2576
|31,2681
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,2992
|36,4812
|% 0,11
|
|Frank
|32,9713
|33,1699
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6892
|7,7277
|% 0,16
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|910,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,62
|973,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,88
|75,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,30
|2.030,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34TATEN
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 473, 589 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 7, 915 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 80, 901.00 milyon TL de
-
17:32DOGUB
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 345, 377 adet işlem
-
17:30EUPWR
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 609 adet işlem
-
17:29VBTYZ
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 140.80 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 278 adet işlem