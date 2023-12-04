***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANTLAR HAKKINDA BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 28.11.2023 tarihinde ihraç edilen kısa kodları ve olan varantların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varantlara ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantların bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır. PPBAX.VPPBAV.VBorsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varantlardaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir.Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221955BIST