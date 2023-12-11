***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.12.2023 10:12
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 04/12/2023 – 08/12/2023 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ
BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 04/12/2023 - 08/12/2023 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224283
BIST
'
10:177.867
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -47,06
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.865
En Yüksek
7.925
10:1728,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9700
|
29,0157
En Düşük
28,8493
10:1731,2235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
10:171.863,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,39
|Açılış
|: 1.863,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.857,75
BIST En Aktif Hisseler10:17
|CATES
|76,00
|1.499.252
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|485.366
|% 9,99
|
|OTTO
|355,25
|364.131
|% 9,98
|
|SAMAT
|61,85
|49.847.003
|% 9,96
|
|UMPAS
|9,88
|5.965.939
|% 9,78
|
|KRGYO
|46,20
|24.560.775
|% -8,33
|
|KTLEV
|51,00
|20.526.009
|% -7,52
|
|EKOS
|37,48
|62.930.714
|% -6,02
|
|ONCSM
|135,90
|1.060.625
|% -4,97
|
|MARKA
|34,78
|9.286.868
|% -4,71
|
|THYAO
|253,25
|474.918.418
|% -0,30
|
|AKBNK
|35,08
|280.192.273
|% 0,34
|
|YKBNK
|19,77
|257.516.297
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,24
|231.995.574
|% -0,09
|
|GARAN
|57,85
|187.507.550
|% 0,26
|
|EKGYO
|7,84
|184.910.980
|% -0,76
|
|YKBNK
|19,77
|257.516.297
|% 0,51
|
|AGROT
|14,28
|176.863.863
|% 2,81
|
|ISCTR
|22,24
|231.995.574
|% -0,09
|
|AKBNK
|35,08
|280.192.273
|% 0,34
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9858
|28,9923
|% 0,03
|
|Euro
|31,2169
|31,2235
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,2574
|36,4393
|% -0,01
|
|Frank
|32,8368
|33,0346
|% 0,07
|
|Riyal
|7,7054
|7,7441
|% 0,01
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|920,75
|923,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,10
|948,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,47
|76,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,76
|1.999,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:17
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