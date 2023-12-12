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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

12.12.2023 10:40
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANTLAR HAKKINDA  BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 28.11.2023 tarihinde ihraç edilen, kısa kodu olan ve 25.10.2023 tarihinde ihraç edilen, kısa kodu varantların, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varantlara ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantların bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır.  KHBAW.V
KZBAF.V
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varantlardaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. 
Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224807


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 83,60 7.936.399 % 10,00  
SNPAM 189,20 8.320.827 % 10,00  
KONKA 43,14 37.415.227 % 9,99  
EDIP 18,73 224.047.450 % 9,98  
YEOTK 206,30 277.928.194 % 9,97  
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12:31 Alış Satış %  
Dolar 29,0313 29,0344 % 0,11  
Euro 31,3357 31,3556 % 0,35  
Sterlin 36,3354 36,5176 % 0,11  
Frank 32,9700 33,1687 % 0,28  
Riyal 7,7168 7,7555 % 0,13  
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12:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,89 22,92 % 0,66  
Platin 921,97 923,55 % 0,66  
Paladyum 969,07 973,93 % 0,66  
Brent Pet. 76,42 76,42 % 0,66  
Altın Ons 1.984,60 1.984,94 % 0,66  
Seans Raporu 12:31
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