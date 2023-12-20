***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.12.2023 16:38
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır. 21.12.2023
Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227416
BIST
'
18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
18:0531,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0286
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.904,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.903,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1211
|29,1265
|% 0,12
|
|Euro
|31,9731
|31,9902
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,7929
|36,9775
|% -0,32
|
|Frank
|33,6945
|33,8975
|% 0,08
|
|Riyal
|7,7430
|7,7818
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|964,11
|966,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,96
|1.214,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,85
|79,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,94
|2.034,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
-
17:58SKYMD
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 552, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
-
17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem