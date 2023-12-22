***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan , dayanak varlıkları yabancı hisse,yabancı endeks ve yabancı para birimleri olan kısa kodları ekte belirtilen varantlar, yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle 25/12/23 tarihinde Borsa İstanbul'da tüm gün işleme kapalı olacaklardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228111BIST