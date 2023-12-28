***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2023 14:30
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan, dayanak varlıkları ve olan, kısa ve uzun kod detayları ekte belirtilen varantlar, 29/12/23 tarihinde Frankfurt Borsa işlem saatlerinin Türkiye saati ile 16:00'da sona ermesi sebebiyle, RHEINMETALL, DEUTSCHE BANK
BAYER
Borsa İstanbul'da 16:00-18:00 saatleri arasında kapalı olacaklardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230064
BIST
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15:277.430
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 169,25
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2729,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0721
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2732,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1425
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:271.963,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.963,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.994.479
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.881.135
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|24.016.985
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|286.462.598
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.123.893
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,16
|68.157.844
|% -4,10
|
|LKMNH
|58,60
|13.058.905
|% -3,46
|
|THYAO
|229,80
|3.674.299.787
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,30
|1.940.991.034
|% 1,17
|
|YKBNK
|19,36
|1.718.342.120
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,84
|1.505.229.251
|% 2,24
|
|EREGL
|41,78
|1.315.848.431
|% 1,61
|
|YKBNK
|19,36
|1.718.342.120
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,87
|562.347.253
|% 1,63
|
|ISCTR
|22,84
|1.505.229.251
|% 2,24
|
|AKBNK
|36,30
|1.940.991.034
|% 1,17
|
|PETKM
|17,49
|613.261.754
|% 2,58
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4452
|29,4525
|% 0,25
|
|Euro
|32,7909
|32,8122
|% 0,44
|
|Sterlin
|37,5026
|37,6907
|% 0,01
|
|Frank
|35,0371
|35,2482
|% 0,88
|
|Riyal
|7,8307
|7,8700
|% 0,24
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|997,20
|1.003,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,63
|1.144,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,74
|78,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,16
|2.075,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 096, 330 adet işlem
-
15:41GRSEL
Yüzde 9.03 oranında artışla 66.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 176 adet işlem
-
15:40KUYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 48.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 467 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 45 artarak (% 2.22 ) 8, 075
-
15:39XU100
Endeks 7, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 35, 290.00 milyon TL de