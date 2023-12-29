***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan, dayanak varlıkları RHEINMETALL, DEUTSCHE BANK ve BAYER olan, kısa ve uzun kod detayları aşağıda belirtilen varantlar, 29/12/23 tarihinde Frankfurt Borsa işlem saatlerinin Türkiye saati ile 16:00'da sona ermesi sebebiyle, Borsa İstanbul'da 16:00-18:00 saatleri arasında kapalı olacaklardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230499BIST