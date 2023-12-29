***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 12:26
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan, dayanak varlıkları RHEINMETALL, DEUTSCHE BANK ve BAYER olan, kısa ve uzun kod detayları aşağıda belirtilen varantlar, 29/12/23 tarihinde Frankfurt Borsa işlem saatlerinin Türkiye saati ile 16:00'da sona ermesi sebebiyle, Borsa İstanbul'da 16:00-18:00 saatleri arasında kapalı olacaklardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230499
BIST
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13:077.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 38,98
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0729,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1325
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0732,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0105
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:071.962,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.962,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:07
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.880.216
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.511.071
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,20
|12.066.836
|% -60,19
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|39,90
|17.544.814
|% -6,12
|
|LKMNH
|57,75
|11.535.865
|% -4,70
|
|MTRYO
|6,73
|1.561.624
|% -4,13
|
|GUBRF
|147,00
|7.154.799.960
|% 5,08
|
|SKBNK
|4,21
|1.739.262.345
|% 1,69
|
|THYAO
|229,20
|1.595.906.333
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,80
|1.383.516.030
|% 2,11
|
|ISCTR
|23,34
|1.221.183.676
|% 3,27
|
|SKBNK
|4,21
|1.739.262.345
|% 1,69
|
|ISGYO
|15,40
|1.013.413.509
|% 8,60
|
|EKGYO
|6,92
|447.521.603
|% -0,29
|
|YKBNK
|19,68
|1.124.453.828
|% 2,34
|
|ISCTR
|23,34
|1.221.183.676
|% 3,27
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5525
|29,5566
|% 0,45
|
|Euro
|32,6691
|32,6834
|% 0,03
|
|Sterlin
|37,4371
|37,6249
|% 0,20
|
|Frank
|35,0481
|35,2593
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8561
|7,8955
|% 0,40
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|