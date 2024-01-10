***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVARANT SIRALARININ AÇILMASI BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından ihraç edilen, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen Varantlarda kotasyon verilmesi sürecindeki sorun giderilmiş ve ilgili varant sıraları işleme açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237867BIST