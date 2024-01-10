***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.01.2024 13:07
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VARANT SIRALARININ AÇILMASI BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından ihraç edilen, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen Varantlarda kotasyon verilmesi sürecindeki sorun giderilmiş ve ilgili varant sıraları işleme açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237867
BIST
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15:197.797
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 61,09
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1929,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1932,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1175
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:191.960,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.960,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKOS
|52,80
|356.281.078
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.487
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.187.525
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|BRKVY
|51,85
|15.710.461
|% -5,56
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.261.423
|% -5,07
|
|THYAO
|248,10
|6.723.745.063
|% 2,14
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,22
|2.265.727.399
|% 0,32
|
|AKBNK
|39,90
|1.941.837.231
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.181.904.245
|% -0,12
|
|EREGL
|44,82
|5.833.496.939
|% 4,48
|
|HALKB
|13,27
|1.557.002.290
|% -3,77
|
|YKBNK
|22,38
|2.302.207.114
|% -0,18
|
|TSPOR
|2,86
|264.555.585
|% -5,61
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9666
|29,9717
|% 0,16
|
|Euro
|32,8431
|32,8599
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,0275
|38,2182
|% 0,32
|
|Frank
|35,0263
|35,2373
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9673
|8,0073
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|931,30
|933,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,49
|998,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,98
|2.035,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem
-
15:29ADESE
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 267, 831 adet işlem
-
15:27SURGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 519 adet işlem