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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

10.01.2024 15:28
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEYEN VARANT HAKKINDA  BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından 28.11.2023 tarihinde ihraç edilen, kısa kodu olan varantın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen ihraç miktarının tamamına yakını satılmıştır. Bu nedenle, İhraççı/Piyasa Yapıcı'nın ihraç edilen varanta ilişkin satış kotasyonunu sürekli olarak sağlaması mümkün olmamaktadır. Öte yandan, İhraççı/Piyasa Yapıcı tarafından sağlanan alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece kotasyon verilmek suretiyle sürekli likidite sağlanmaktadır.  KHBAS.V
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, varant işlemlerinde en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, işbu varanttaki fiyat hareketi, dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve/veya satış kotasyonu fiyatlarından bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle İhraççı/Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, İhraççı/Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarının yatırımcılar tarafından dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. 
Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237902


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