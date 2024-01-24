***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.01.2024 15:02
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 25.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242472
BIST
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15:438.092
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 141,48
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4330,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0299
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4332,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1340
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:431.976,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.976,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ULAS
|23,10
|17.080.117
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.402.529
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.621.935
|% -6,83
|
|PAPIL
|92,85
|76.489.136
|% -5,45
|
|KFEIN
|88,00
|340.500.411
|% -4,24
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|AYCES
|868,00
|28.419.377
|% -4,09
|
|THYAO
|251,75
|4.541.165.314
|% 1,19
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.576.241.457
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2023
|30,2067
|% 0,10
|
|Euro
|32,9306
|32,9381
|% 0,39
|
|Sterlin
|38,3667
|38,5591
|% 0,48
|
|Frank
|34,8384
|35,0483
|% 0,89
|
|Riyal
|8,0365
|8,0768
|% 0,14
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|912,07
|914,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,70
|970,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,17
|79,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,11
|2.033,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
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15:55GZNMI
Yüzde 5.78 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 226 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 8, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 58, 343.00 milyon TL de
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15:53DOGUB
Yüzde 5.43 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 559 adet işlem
-
15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
-
15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem