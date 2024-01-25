***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEKNİK ARIZA NEDENİYLE PİYASA YAPICI SATIŞ KOTASYONU VERİLEMEMESİ HAKKINDA BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından ihraç edilen, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen Varantlara, teknik arıza nedeniyle satış kotasyonu verilememektedir. Seans kapanmadan önce aksaklığın giderilmesi durumunda bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242812BIST