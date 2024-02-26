***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISCTR) payında 27/02/2024 tarihiitibariyle geçerli olacak bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle,güncellenen ve dayanak varlığı ISCTR payı olan varantların, kullanım fiyatı,çarpan ve uzun kod detayları ekte paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252071BIST