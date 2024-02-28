***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2024 15:58
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 29.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252673
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0501
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0257
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.036,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.036,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1864
|31,1938
|% 0,16
|
|Euro
|33,8270
|33,8342
|% 0,08
|
|Sterlin
|39,3374
|39,5347
|% -0,09
|
|Frank
|35,2916
|35,5042
|% 0,06
|
|Riyal
|8,2908
|8,3324
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|879,18
|880,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,53
|932,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,09
|2.033,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC