***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'nin tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 01.04.2024 tarihine kadar https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htm adresinde İngilizce olarak yayımlanacaktır. BNP Paribas Issuance B.V.'nin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, ilgili Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 01.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252934BIST