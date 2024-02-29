***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.02.2024 12:18
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'nin tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 01.04.2024 tarihine kadar https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htm adresinde İngilizce olarak yayımlanacaktır. BNP Paribas Issuance B.V.'nin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, ilgili Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 01.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252934
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,68
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,06
|Açılış
|: 2.043,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.753.138
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|104.732.313
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.288.466
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.274.696
|% -9,97
|
|KARTN
|115,40
|257.388.386
|% -6,63
|
|LINK
|396,75
|307.171.931
|% -4,57
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|PGSUS
|872,50
|3.448.633.173
|% 1,99
|
|THYAO
|281,50
|3.285.620.912
|% 1,99
|
|REEDR
|67,70
|2.146.259.639
|% 7,55
|
|MIATK
|73,50
|2.071.684.845
|% 3,16
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|ISCTR
|10,98
|806.311.083
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,29
|779.520.746
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,44
|317.412.358
|% 0,18
|
|YKBNK
|23,34
|1.212.048.947
|% 1,48
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2231
|31,2258
|% 0,08
|
|Euro
|33,9324
|33,9487
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4255
|39,6232
|% 0,10
|
|Frank
|35,4108
|35,6241
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3012
|8,3428
|% 0,08
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,36
|889,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,84
|946,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,54
|2.035,83
|% 0,66
|
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