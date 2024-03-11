***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.03.2024 09:38
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 04/03/2024 – 08/03/2024 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 19/02/2024 – 23/02/2024 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257315
BIST
'
10:339.275
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 120,13
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.269
En Yüksek
9.369
10:3332,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0949
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3335,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0537
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:332.242,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.242,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|26.559.017
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|151.176.485
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|GEREL
|41,18
|142.539.985
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.527.200
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.880.207
|% -9,94
|
|INGRM
|623,00
|74.113.309
|% -6,67
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|DOBUR
|139,00
|10.192.259
|% -4,79
|
|THYAO
|284,00
|1.869.522.574
|% 1,70
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|KCHOL
|178,90
|1.075.656.077
|% 2,46
|
|GARAN
|65,35
|1.046.359.013
|% 2,91
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,44
|231.645.008
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,50
|884.624.725
|% 2,26
|
|EKGYO
|11,46
|349.656.923
|% 1,42
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9988
|32,0041
|% 0,30
|
|Euro
|35,0572
|35,0772
|% 0,27
|
|Sterlin
|42,4995
|42,7126
|% 0,02
|
|Frank
|37,7199
|37,9089
|% 0,09
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|916,92
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,00
|1.023,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,71
|2.179,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:31
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-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 06 artarak (% 1.53 ) 9, 862
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10:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KSTUR, ALVES
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10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, GARAN
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10:46XU100
Endeks 9, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 22, 392.00 milyon TL de
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10:46BRLSM
Yüzde 4.74 oranında artışla 30.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 666 adet işlem