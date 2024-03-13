***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.03.2024 14:09
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak ihraççı BNP Paribas Issuance B.V.'nin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, 3 ve 9 aylık dönemler itibariyle ara dönem finansal rapor hazırlama yükümlülüğü bulunmamakta, finansal raporları sadece 6 aylık ara dönem ve yıllık olarak hazırlanmakta ve İngilizce asılları adresinde ilan edilmektedir. Söz konusu finansal raporların Türkçe tercümeleri ise VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği hükümleri çerçevesinde usulüne uygun olarak KAP'ta ilan edilmektedir. https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258423
BIST
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14:338.978
En Düşük
|Değişim
|: -1,01%
|| -91,43
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3332,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 32,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3335,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:332.231,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.231,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ARTMS
|54,25
|95.715.228
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.814.648
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.510.841
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.072.086.221
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|84.975.260
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,00
|4.307.165.953
|% -0,18
|
|YKBNK
|22,36
|2.831.364.502
|% -4,03
|
|EREGL
|44,94
|2.789.628.258
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,73
|2.532.777.135
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,86
|2.376.832.297
|% 2,86
|
|ISCTR
|10,73
|2.532.777.135
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,36
|2.831.364.502
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,24
|445.003.548
|% 1,35
|
|EKGYO
|10,68
|772.832.526
|% -0,84
|
|AKFGY
|2,78
|173.917.957
|% -2,46
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0887
|32,0947
|% 0,13
|
|Euro
|35,1541
|35,1651
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,5438
|41,7521
|% -0,64
|
|Frank
|36,9710
|37,1563
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6547
|8,6981
|% -0,67
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|933,12
|935,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,39
|1.068,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,67
|2.163,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -120, 16 kaybederek (% -1.25 ) 9, 523
-
14:48
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FONET, ARTMS
-
14:48XU100
Endeks 8, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 49, 841.00 milyon TL de
-
14:48SANFM
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 999 adet işlem
-
14:46GLBMD
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 281 adet işlem