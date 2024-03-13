***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak ihraççı BNP Paribas Issuance B.V.'nin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, 3 ve 9 aylık dönemler itibariyle ara dönem finansal rapor hazırlama yükümlülüğü bulunmamakta, finansal raporları sadece 6 aylık ara dönem ve yıllık olarak hazırlanmakta ve İngilizce asılları adresinde ilan edilmektedir. Söz konusu finansal raporların Türkçe tercümeleri ise VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği hükümleri çerçevesinde usulüne uygun olarak KAP'ta ilan edilmektedir. https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htmhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258423BIST