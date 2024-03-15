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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

15.03.2024 16:05
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garantör BNP Paribas S.A.'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları'nın adresinde  Fransızca olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve  BNP Paribas S.A.'nın 31.12.2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 29.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259192


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DOBUR 196,10 76.375.317 % 9,98  
ARTMS 65,60 249.546.057 % 9,97  
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Gümüş ONS 25,17 25,20 % 0,66  
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Paladyum 1.077,74 1.081,53 % 0,66  
Brent Pet. 84,86 84,86 % 0,66  
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