***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGarantör BNP Paribas S.A.'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları'nın adresinde Fransızca olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve BNP Paribas S.A.'nın 31.12.2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 29.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documentshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259192BIST