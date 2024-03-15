***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.03.2024 16:05
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garantör BNP Paribas S.A.'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları'nın adresinde Fransızca olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve BNP Paribas S.A.'nın 31.12.2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 29.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259192
BIST
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17:148.858
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -25,28
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1432,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0907
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1435,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0261
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:142.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PKART
|71,50
|70.177.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.546.057
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.876.673
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,94
|157.677.237
|% -9,38
|
|DGATE
|48,00
|34.588.490
|% -7,16
|
|DESPC
|51,90
|73.899.780
|% -6,49
|
|THYAO
|273,00
|5.925.050.343
|% 0,46
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|OBAMS
|53,70
|3.107.282.185
|% 7,40
|
|ASTOR
|101,20
|3.073.947.638
|% -3,80
|
|MIATK
|69,35
|2.879.810.256
|% -2,32
|
|ISCTR
|10,38
|1.195.342.660
|% -0,10
|
|ZOREN
|5,11
|425.534.007
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,83
|782.063.015
|% -0,64
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|AKFGY
|2,61
|162.919.706
|% -1,14
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2123
|32,2188
|% 0,28
|
|Euro
|35,1290
|35,1441
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,5162
|41,7243
|% 0,48
|
|Frank
|36,8951
|37,0800
|% 0,64
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,17
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|944,28
|945,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,74
|1.081,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,86
|84,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,66
|2.159,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
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17:27MTRKS
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 622, 652 adet işlem
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17:26MTRKS
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 78.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 335 adet işlem
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 21 kaybederek (% -0.45 ) 7, 737
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CATES, ARTMS, IZINV, VRGYO, DOBUR, KLNMA, KERVN, ALVES, SODSN, PKART
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17:25
PATEK, CLEBI, LMKDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında