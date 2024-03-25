***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2024 09:43
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 18/03/2024 – 22/03/2024 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ
BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 18/03/2024 – 22/03/2024 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261764
BIST
'
11:589.239
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 127,79
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.240
11:5832,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1836
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5834,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1899
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:582.237,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.237,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OYAYO
|40,48
|10.080.470
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|282.585.141
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|280.078.367
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.467.567
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|373.375.863
|% 9,98
|
|METUR
|9,15
|59.715.697
|% -7,48
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,85
|41.393.860
|% -5,65
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|MARBL
|18,10
|91.411.357
|% -4,59
|
|THYAO
|294,50
|4.154.365.157
|% 1,12
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|AKBNK
|46,56
|1.360.214.491
|% 1,62
|
|ASELS
|57,50
|1.340.854.949
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|ODAS
|9,52
|1.091.261.964
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|562.763.588
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,60
|1.138.610.113
|% -3,01
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1493
|32,1517
|% 0,57
|
|Euro
|34,7967
|34,8054
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,0706
|41,2765
|% -0,44
|
|Frank
|36,2828
|36,4647
|% -0,54
|
|Riyal
|8,6944
|8,7380
|% -0,44
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|902,77
|904,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,72
|1.003,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,03
|85,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,91
|2.165,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:56
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 138, 45 artarak (% 1.41 ) 9, 952
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12:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, ODAS
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12:11XU100
Endeks 9, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 36, 922.00 milyon TL de
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12:11NATEN
Yüzde 8.02 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 515 adet işlem
-
12:10ODAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 9.53 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 886, 970 adet işlem