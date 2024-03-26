***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"BNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, dayanak varlıkları yabancı pay, yabancı endeks, yabancı para birimleri ve emtia olan varantlar yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle ekteki tabloda belirtilen tarihlerde Borsa İstanbul'da tüm gün işleme kapalı olacaklardır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262635BIST