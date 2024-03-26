***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.03.2024 16:40
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"BNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, dayanak varlıkları yabancı pay, yabancı endeks, yabancı para birimleri ve emtia olan varantlar yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle ekteki tabloda belirtilen tarihlerde Borsa İstanbul'da tüm gün işleme kapalı olacaklardır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262635
BIST
'
17:428.769
En Düşük
|Değişim
|: -2,88%
|| -260,40
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
17:4232,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0907
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:4234,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0633
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:422.258,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,87
|Açılış
|: 2.258,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IZMDC
|6,71
|244.363.367
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|ERSU
|41,42
|103.023.357
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|117.555.663
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.577.103
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,64
|22.812.785
|% -53,60
|
|KONYA
|10.117,50
|678.448.600
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|99.044.639
|% -9,98
|
|THYAO
|280,25
|7.021.820.950
|% -1,92
|
|ZOREN
|5,39
|4.896.564.399
|% -6,91
|
|EREGL
|42,02
|4.799.966.183
|% -2,19
|
|AKBNK
|43,88
|4.682.185.166
|% -0,46
|
|PETKM
|21,30
|4.548.318.818
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,39
|4.896.564.399
|% -6,91
|
|ISCTR
|11,10
|4.165.058.450
|% -2,72
|
|PETKM
|21,30
|4.548.318.818
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,30
|1.591.834.289
|% -4,32
|
|YKBNK
|26,52
|4.171.046.390
|% -2,21
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1881
|32,1944
|% 0,27
|
|Euro
|34,9093
|34,9420
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8930
|36,0729
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6428
|8,6861
|% -0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:53EGEEN
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 14, 642.50 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 505 adet işlem
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17:52XU100
Endeks 8, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 9 altında . İşlem hacmi 87, 356.00 milyon TL de
-
17:52TETMT
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 12, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 132 adet işlem
-
17:50SAMAT
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 464 adet işlem
-
17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem