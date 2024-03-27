***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 29/03/2024 vadeli yurt dışı dayanak varlık ve göstergelere dayalı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatlarının hesaplanması hakkındaBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 29/03/2024 vadeli yabancı paylara, endekslere ve dövize dayalı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları ise, ilgili tarihte dayanak varlık ve göstergelerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların resmî tatil nedeniyle kapalı olması sebebiyle aşağıda belirtilen çerçevede, 02/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır. •Dayanak varlığın yabancı pay ve endeks olduğu durumda itfa fiyatları, Sermaye Piyasası Aracı Notu "Kısaltma ve Tanımlar A. Genel Tanımlar" bölümünde yer alan "Değerleme Tarihi" tanımı uyarınca, Aksayan Gün olmayan ve söz konusu tarihi takip eden ilk Planlanmış İşlem Gününde hesaplanacaktır. İşbu çerçevede yabancı pay ve endekslere dayalı varantların itfa fiyatları, 01/04/2024 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır. •Dayanak varlığın döviz olduğu durumda itfa fiyatları, Sermaye Piyasası Aracı Notu "Kısaltma ve Tanımlar E. Para Birimi Varantları ile İlgili Tanımlar" bölümünde yer alan "Değerleme Tarihi" tanımı uyarınca, söz konusu tarihi takip eden ilk Planlanmış İşlem Gününde hesaplanacaktır. İşbu çerçevede dövize dayalı varantların itfa fiyatları 01/04/2024 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır. BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 29/03/2024 vadeli emtialara dayalı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları ise, 29/03/2024 ve 01/04/2024 tarihlerinde dayanak varlıkların işlem gördüğü yurt dışı piyasaların resmî tatil nedeniyle kapalı olması sebebiyle aşağıda belirtilen çerçevede, 03/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.•Dayanak varlığın emtia olduğu durumda itfa fiyatları, Sermaye Piyasası Aracı Notu "Kısaltma ve Tanımlar F. Emtiaya Dayalı Varantlar ile İlişkili Tanımlar" bölümünde yer alan "Fiyatlandırma Tarihi" tanımı uyarınca, söz konusu tarihi takip eden takip eden Emtia İş Gününde hesaplanacaktır. İşbu çerçevede emtiaya dayalı varantların itfa fiyatları 02/04/2024 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263340BIST